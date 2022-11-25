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Гуфмана звільнили з посади першого заступника голови облради

Сьогодні 16:44
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Сьогодні, 25 листопада, у Дніпропетровській обласній раді відбулась чотирнадцята сесія.

Новости Днепра про Гуфмана звільнили з посади першого заступника голови облради

У ході її проведення депутати звільнили Геннадія Гуфмана з посади першого заступника голови облради.

Крім того, було затверджено обласний бюджет на 2023 рік. Він складе 8,15 млрд. У порівнянні з 2022 роком власні доходи загального фонду просіли на 19%. Фінансування спрямували на найбільш важливі сфери життєдіяльності області: заробітна плата, освітня субвенція, захист територій, ліквідація надзвичайних ситуацій, соціальні виплати тощо. Також передбачено іншу додаткову дотацію бюджетам територіальних громад, які безпосередньо потерпають від збройної агресії росії проти України. Детальніше про бюджет можна почитати на сайті Дніпропетровської обласної ради.

Також ми ухвалили новий склад комісій обласної ради та план їхньої роботи на наступний рік. Затвердили субвенції обласним депутатам на виконання доручень виборців, – підсумував Микола Лукашук.

Крім того, напередодні Нового року депутати затвердили ліміт ялинок для продажу. Загалом – 12 000 дерев надають три лісництва області: Петриківське, Дніпровське, Новомосковське.

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