Гуфмана уволили с должности первого заместителя председателя облсовета

Сегодня, 25 ноября, в Днепропетровском областном совете прошла четырнадцатая сессия.

В ходе ее проведения депутаты уволили Геннадия Гуфмана с должности первого заместителя председателя облсовета.

Кроме того, был утвержден областной бюджет на 2023 год. Он составит 8,15 млрд. По сравнению с 2022 годом собственные доходы общего фонда просели на 19%. Финансирование было направлено на наиболее важные сферы жизнедеятельности области: заработная плата, образовательная субвенция, защита территорий, ликвидация чрезвычайных ситуаций, социальные выплаты и т.д. Также предусмотрена другая дополнительная дотация бюджетам территориальных громад, которые непосредственно страдают от вооруженной агрессии россии против Украины. Детальнее о бюджете можно почитать на сайте Днепропетровского областного совета.

Также мы приняли новый состав комиссий областного совета и план работы на следующий год. Утвердили субвенции областным депутатам на выполнение поручений избирателей, – подытожил Николай Лукашук.

Кроме того, в канун Нового года депутаты утвердили лимит елок для продажи. В общей сложности – 12 000 деревьев предоставляют три лесничества области: Петриковское, Днепровское, Новомосковское.

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