Де у Дніпрі з’являться свердловини з технічною водою: усі адреси

У Дніпрі розповіли, де будуть свердловини з водою на лівому березі.

У Дніпрі на лівому березі з’являться свердловини з водою. Адреси, де вони будуть розташовані опублікував заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

Роботи вже розпочали, з’являтимуться свердловини поступово. Попередньо, через місяць будуть готові всі. Запишіть адресу найближчих, щоб в майбутньому знати куди йти.

1. Сквер ім. Олександра Усачева;

2. У районі сквера Максима Семенова;

3. Просп. Слобожанський, буд. 82;

4. Вул. Батумська, буд. 8

5. Вул. Осіння, буд. 19

6. Вул. С. Ковалевської, буд. 71а;

7. Просп. Слобожанський, буд. 60;

8. Просп. Слобожанський, буд. 40 Б

9. Вул. Тверська, буд. 13;

10. Просп. Калнишевського, буд. 3;

11. Вул. Батумська, буд. 2;

12. Вул. Січеславська, 6 (у районі ЖК Олімпійський);

13. Донецьке шосе, буд. 121;

14. Просп. Миру, буд. 55;

15. Просп. Миру, буд. 89;

16. Просп. Миру, буд. 3;

17. Вул. Б. Хмельницького, буд. 24;

18. Просп. Калнишевського, буд. 12;

19. Вул. Сагайдачного, буд. 12;

20. Просп. Слобожанський, буд. 115;

21. Просп. Слобожанський, буд. 2

22. Вул. Висоцького, буд. 4

23. Донецьке шосе, буд. 15

24. Вул. Шолохова, буд. 7

25. Вул. Шолохова, буд. 25

26. Вул. Терещенківська, буд. 4

27. Вул. Терещенківська, буд. 18

28. Пров. Крушельницької, буд. 20

29. Вул. Передова, буд. 773

30. Вул. Бажова, буд. 26

31. Просп. Слобожанський, буд. 17

32. Просп. Слобожанський, буд. 77

33. Вул. Дарницька, буд. 4

34. Вул. Решетилівська, буд. 33

35. Просп. Мануйлівський, буд. 75

36. Просп. Мануйлівський, буд. 11

37. Вул. Калинова, буд. 65

38. Вул. Калинова, буд. 72

39. Вул. Малиновського, буд. 36

40. Вул. Янтарна, буд. 34

41. Вул. Саранська, буд. 10

42. Вул. Агнії Барто, за будинком 19 (на пустирі, біля скверу)

43. Вул. 20-річчя Перемоги (між буд. 43 та буд. 37)

44. Вул. Космонавтів (між буд. 20 та буд. 24)

45. Вул. Роторна (в дворі між будинками 25 та 23а)

46. Вул. Електрична (між будинками 28 та 30а)

47. Вул. Космонавта Волкова (біля будинку 8

48. Вул. Семафорна (в районі будинку 40)

49. Вул. Іларіонівська, (в районі будинків 14-16)

50. Вул. Молодогвардійська (в районі будинків 14, 14а, ближче до будинку 12)

51. Вул. Молодогвардійська (в районі будинків 43-45)

Нещодавно на лівому березі вже з’явилося декілька свердловин, усі вони вже працюють:

вулиця Усенка, 15

вулиця Генерала Захарченка, 14

проспект Миру, 73

вулиця Міхновського, 11

вулиця Калинова, 104

проспект Слобожанський, 125

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