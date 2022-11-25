Где в Днепре появятся скважины с технической водой: все адреса

В Днепре рассказали, где будут скважины с водой на левом берегу.

В Днепре на левом берегу появятся скважины с водой. Адреса, где они будут расположены, опубликовал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Роботи по бурению уже начались, ставить их будуть поочередно. Предварительно через месяц будут готовы все. Запишите адрес ближайших, чтобы в будущем знать, куда идти.

1. Сквер им. Александра Усачева;

2. В районе сквера Максима Семенова;

3. Просп. Слобожанский, 82;

4. Ул. Батумская, 8;

5. Ул. Осенняя, 19;

6. Ул. С. Ковалевской, 71а;

7. Просп. Слобожанский, 60;

8. Просп. Слобожанский, 40 Б;

9. Ул. Тверская, 13;

10. Просп. Калнышевского, 3;

11. Ул. Батумская, 2;

12. Ул. Сичеславская, 6 (в районе ЖК «Олимпийский»);

13. Донецкое шоссе, 121;

14. Просп. Мира, 55;

15. Просп. Мира, 89;

16. Просп. Мира, 3;

17. Ул. Б. Хмельницкого, 24;

18. Просп. Калнышевского, 12;

19. Ул. Сагайдачного, 12;

20. Просп. Слобожанский, 115;

21. Просп. Слобожанский, 2;

22. Ул. Высоцкого, 4;

23. Донецкое шоссе, 15;

24. Ул. Шолохова, 7;

25. Ул. Шолохова, 25;

26. Ул. Терещенковская, 4;

27. Ул. Терещенковская, 18;

28. Пер. Крушельницкой, 20;

29. Ул. Передовая, 773;

30. Ул. Бажова, 26;

31. Просп. Слобожанский, 17;

32. Просп. Слобожанский, 77;

33. Ул. Дарницкая, 4;

34. Ул. Решетиловская, 33;

35. Просп. Мануйловский, 75;

36. Просп. Мануйловский, 11;

37. Ул. Калиновая, 65;

38. Ул. Калиновая, 72;

39. Ул. Малиновского, 36;

40. Ул. Янтарная, 34;

41. Ул. Саранская, 10;

42. Ул. Агнии Барто, за домом 19 (на пустыре, возле сквера);

43. Ул. 20-летие Победы (между д. 43 и д. 37);

44. Ул. Космонавтов (между д. 20 и д. 24);

45. Ул. Роторная (во дворе между домами 25 и 23а);

46. ​​Ул. Электрическая (между домами 28 и 30а);

47. Ул. Космонавта Волкова (возле дома 8);

48. Ул. Семафорная (в районе дома 40);

49. Ул. Илларионовская (в районе домов 14-16);

50. Ул. Молодогвардейская (в районе домов 14, 14а, ближе к дому 12);

51. Ул. Молодогвардейская (в районе домов 43-45).

Недавно на левом берегу уже появились несколько скважин, все они уже работают:

улица Усенка, 15

улица Генерала Захарченко, 14

проспект Мира, 73

улица Михновского, 11

улица Калиновая, 104

проспект Слобожанский, 125

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