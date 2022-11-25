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Где в Днепре появятся скважины с технической водой: все адреса

Сегодня 14:43
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В Днепре рассказали, где будут скважины с водой на левом берегу.

Новости Днепра про Где в Днепре появятся скважины с технической водой: все адреса

В Днепре на левом берегу появятся скважины с водой. Адреса, где они будут расположены, опубликовал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Роботи по бурению уже начались, ставить их будуть поочередно. Предварительно через месяц будут готовы все. Запишите адрес ближайших, чтобы в будущем знать, куда идти.

1. Сквер им. Александра Усачева;
2. В районе сквера Максима Семенова;
3. Просп. Слобожанский, 82;
4. Ул. Батумская, 8;
5. Ул. Осенняя, 19;
6. Ул. С. Ковалевской, 71а;
7. Просп. Слобожанский, 60;
8. Просп. Слобожанский, 40 Б;
9. Ул. Тверская, 13;
10. Просп. Калнышевского, 3;
11. Ул. Батумская, 2;
12. Ул. Сичеславская, 6 (в районе ЖК «Олимпийский»);
13. Донецкое шоссе, 121;
14. Просп. Мира, 55;
15. Просп. Мира, 89;
16. Просп. Мира, 3;
17. Ул. Б. Хмельницкого, 24;
18. Просп. Калнышевского, 12;
19. Ул. Сагайдачного, 12;
20. Просп. Слобожанский, 115;
21. Просп. Слобожанский, 2;
22. Ул. Высоцкого, 4;
23. Донецкое шоссе, 15;
24. Ул. Шолохова, 7;
25. Ул. Шолохова, 25;
26. Ул. Терещенковская, 4;
27. Ул. Терещенковская, 18;
28. Пер. Крушельницкой, 20;
29. Ул. Передовая, 773;
30. Ул. Бажова, 26;
31. Просп. Слобожанский, 17;
32. Просп. Слобожанский, 77;
33. Ул. Дарницкая, 4;
34. Ул. Решетиловская, 33;
35. Просп. Мануйловский, 75;
36. Просп. Мануйловский, 11;
37. Ул. Калиновая, 65;
38. Ул. Калиновая, 72;
39. Ул. Малиновского, 36;
40. Ул. Янтарная, 34;
41. Ул. Саранская, 10;
42. Ул. Агнии Барто, за домом 19 (на пустыре, возле сквера);
43. Ул. 20-летие Победы (между д. 43 и д. 37);
44. Ул. Космонавтов (между д. 20 и д. 24);
45. Ул. Роторная (во дворе между домами 25 и 23а);
46. ​​Ул. Электрическая (между домами 28 и 30а);
47. Ул. Космонавта Волкова (возле дома 8);
48. Ул. Семафорная (в районе дома 40);
49. Ул. Илларионовская (в районе домов 14-16);
50. Ул. Молодогвардейская (в районе домов 14, 14а, ближе к дому 12);
51. Ул. Молодогвардейская (в районе домов 43-45).

Недавно на левом берегу уже появились несколько скважин, все они уже работают:

  • улица Усенка, 15
  • улица Генерала Захарченко, 14
  • проспект Мира, 73
  • улица Михновского, 11
  • улица Калиновая, 104
  • проспект Слобожанский, 125

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Новости Днепра про Где в Днепре появятся скважины с технической водой: все адресаУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре появятся скважины с технической водой: все адресаРусский

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