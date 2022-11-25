У Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік

У Кривому Розі на Центральному кладовищі перехожий виявив мерця, який висів на дереві поряд з могилами.
На місце події викликали правоохоронців. Вони з’ясовують особу померлого та обставини трагедії.
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