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У Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік

Сьогодні 16:09
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Фото не для слабкодухих!

Новости Днепра про У Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік

У Кривому Розі на Центральному кладовищі перехожий виявив мерця, який висів на дереві поряд з могилами.

На місце події викликали правоохоронців. Вони з’ясовують особу померлого та обставини трагедії.

Новости Днепра про У Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік

Новости Днепра про У Кривому Розі на кладовищі повісився чоловік

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Новости Днепра про У Кривому Розі на кладовищі повісився чоловікУкраїнська

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