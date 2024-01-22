Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Гринкевича-молодшого затримали в Одесі, звідки той планував втекти з України: що відомо

Гринкевича-молодшого затримали в Одесі, звідки той планував втекти з України: що відомо

Сьогодні 11:03
просмотров

Романа Гринкевича затримали при спробі виїхати з України.

Новости Днепра про Гринкевича-молодшого затримали в Одесі, звідки той планував втекти з України: що відомо

ДБР затримало Романа Гринкевича – одного з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ. Про це йдеться в телеграм-каналі відомства. 

Сьогодні о 7 годині ранку, на підставі ухвали суду, в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування, – повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

Новости Днепра про Гринкевича-молодшого затримали в Одесі, звідки той планував втекти з України: що відомо

Директор ДБР нагадав, що його батько – приватний підприємець – підозрюється в організації злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами. 

Уклавши угоди з Міноборони, вони поставили неякісний одяг для ЗСУ. Відповідно до висновків експертиз, отримане від підприємця майно не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 млн гривень.

За інформацією ДБР, Гринкевич-молодший намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

22 січня Романа Гринкевича доправлять до суду, аби обрати запобіжний захід.

Що передувало?

18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Перед цим ДБР провело в нього обшуки, однак не взяло під варту. Як пояснили в пресслужбі бюро, для затримання не вистачало доказів. 

Гринкевич-молодший після цього зник, тому ДБР оголосило його в розшук.

Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Читайте також:

Новости Днепра про Гринкевича-молодшого затримали в Одесі, звідки той планував втекти з України: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Гринкевича-молодшого затримали в Одесі, звідки той планував втекти з України: що відомоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Загибель помічника Залужного: які версії розглядає ДБР
новини України
08.11.2023 15:34
Загибель помічника Залужного: які версії розглядає ДБР

Увечері 6 листопада під Києвом від підриву гранати загинув 39-річний…

ДБР підозрює колишнього командира в/ч з Дніпра у незаконному відчуженні павільйонів на набережній
Новини Дніпра
14.10.2023 12:04
ДБР підозрює колишнього командира в/ч з Дніпра у незаконному відчуженні павільйонів на набережній

Колишній командир військової частини з Дніпра підозрюється у незаконному відчуженні двох…

Прокурор із Дніпра за 10 тис доларів обіцяв “пом’якшити” статтю та “відмазати” обвинуваченого
Новини Дніпра
06.10.2023 11:31
Прокурор із Дніпра за 10 тис доларів обіцяв “пом’якшити” статтю та “відмазати” обвинуваченого

У Дніпрі затримали прокурора, який отримував хабар.

Смертельна стрілянина у Дніпрі: у жінки, яка була разом із загиблим в Jaguar, у крові виявили алкоголь
Новини Дніпра
04.10.2023 10:48
Смертельна стрілянина у Дніпрі: у жінки, яка була разом із загиблим в Jaguar, у крові виявили алкоголь

29 серпня у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна…

Наверх