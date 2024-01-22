Гринкевича-молодшого затримали в Одесі, звідки той планував втекти з України: що відомо

Романа Гринкевича затримали при спробі виїхати з України.

ДБР затримало Романа Гринкевича – одного з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ. Про це йдеться в телеграм-каналі відомства.

Сьогодні о 7 годині ранку, на підставі ухвали суду, в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування, – повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

Директор ДБР нагадав, що його батько – приватний підприємець – підозрюється в організації злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами.

Уклавши угоди з Міноборони, вони поставили неякісний одяг для ЗСУ. Відповідно до висновків експертиз, отримане від підприємця майно не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 млн гривень.

За інформацією ДБР, Гринкевич-молодший намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

22 січня Романа Гринкевича доправлять до суду, аби обрати запобіжний захід.

Що передувало?

18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Перед цим ДБР провело в нього обшуки, однак не взяло під варту. Як пояснили в пресслужбі бюро, для затримання не вистачало доказів.

Гринкевич-молодший після цього зник, тому ДБР оголосило його в розшук.

Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

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