Гринкевича-младшего задержали в Одессе, откуда тот планировал бежать из Украины: что известно

Роман Гринкевич был задержан при попытке уехать из Украины.

ДБР задержало Романа Гринкевича — одного из подозреваемых по делу о закупке некачественной военной одежды для нужд ВСУ. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Сегодня в 7 часов утра, на основании определения суда, в Одессе задержан Роман Гринкевич, который уклонился от органов досудебного расследования, — сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

Директор ДБР напомнило, что его отец – частный предприниматель – подозревается в организации преступной организации, противоправно завладевшей бюджетными средствами.

Заключив соглашения с Минобороны, они поставили некачественную одежду для ВСУ. Согласно выводам экспертиз, полученное от предпринимателя имущество не отвечало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества. Размер ущерба Министерства обороны Украины составляет более 934 млн гривен.

По информации ДБР, Гринкевич-младший пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.

22 января Романа Гринкевича доставят в суд, чтобы избрать меру пресечения.

Что предшествовало?

18 января ДБР объявило в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа, которого стражи порядка разоблачили на сделках с закупками одежды для ВСУ. Перед этим ДБР провело у него обыски, однако не заключило под стражу. Как пояснили в пресс-службе бюро, для задержания не хватало доказательств.

Гринкевич-младший после этого исчез, поэтому ДБР объявило его в розыск.

Ранее суд наложил арест на имущество бизнесмена Гринкевича.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: