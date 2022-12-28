Гравець СК “Дніпро-1” став найкращим гравцем УПЛ

В опитуванні брали участь гравці і тренери усіх 16 клубів елітного дивізіону.
Артем набрав 393 очки і став найкращим гравцем УПЛ вже другий рік поспіль. Цього сезону футболіст забив 16 голів і зробив 4 гольові передачі у 22 матчах за “Дніпро-1”.
Другим за підсумками опитування фінішував півзахисник донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик (375 очок). Замкнув трійку лідерів ще один представник «Дніпра-1» — півзахисник Олександр Пихальонок (175 очок).
Топ-10 найкращих гравців року УПЛ
1. Артем Довбик (Дніпро-1)
2. Михайло Мудрик (Шахтар)
3. Олександр Піхальонок (Дніпро-1)
4. Віталій Буяльський (Динамо)
5. Віктор Циганков (Динамо)
6-7. Андрій Цуріков (Олександрія)
6-7. Ігор Кірюханцев (Зоря)
8. Олег Данченко (Зоря)
9. Георгій Судаков (Шахтар)
10. Микола Матвієнко (Шахтар)
Читайте також:
Автор:
Кар'єр на Червоному Камні у Дніпрі – один із «неофіційних»…
У середмісті Дніпра горіла закинута будівля.
У Дніпрі десятки будинків тимчасово без опалення.
Мешканці Дніпра будуть більше платити за воду з 1 січня.