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Гравець СК “Дніпро-1” став найкращим гравцем УПЛ

Сьогодні 17:56
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Форвард збірної України та СК "Дніпро-1" Артем Довбик став найкращим гравцем року УПЛ.

Новости Днепра про Гравець СК

В опитуванні брали участь гравці і тренери усіх 16 клубів елітного дивізіону.

Артем набрав 393 очки і став найкращим гравцем УПЛ вже другий рік поспіль. Цього сезону футболіст забив 16 голів і зробив 4 гольові передачі у 22 матчах за “Дніпро-1”.

Другим за підсумками опитування фінішував півзахисник донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик (375 очок). Замкнув трійку лідерів ще один представник «Дніпра-1» — півзахисник Олександр Пихальонок (175 очок).

Топ-10 найкращих гравців року УПЛ ​

1. Артем Довбик (Дніпро-1)

​2. Михайло Мудрик (Шахтар) ​

3. Олександр Піхальонок (Дніпро-1)

4. Віталій Буяльський (Динамо)

5. Віктор Циганков (Динамо)

6-7. Андрій Цуріков (Олександрія)

6-7. Ігор Кірюханцев (Зоря)

8. Олег Данченко (Зоря)

9. Георгій Судаков (Шахтар)

10. Микола Матвієнко (Шахтар)

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