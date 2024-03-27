Гострі кути та величезний тризуб: показали оновлений сквер на 12 кварталі у Дніпрі (ФОТО)

На 12 кварталі оновили сквер.

На 12 кварталі є покращення.

Ще на початку 2022 року в Дніпрі анонсували початок реконструкції вулиць Інженерної та Квартальної (до перейменування – Гладкова, ред). З початком війни всі роботи відклали, адже плани були масштабними, але нездійсненними під час війни.

Однак згодом все ж взялися за косметичний ремонт цього району. Urban Dnipro показав, як нині виглядає оновлений скверик на 12 кварталі.

Оновлений сквер на вулиці Гладкова (12 квартал), – йдеться у тг-каналі Urban Dnipro.

На фото видно, що в сквері привели до ладу алейки, підрізали дерева, поставили лавочки та величезний тризуб з патріотичним написом.

Вздовж пішохідних доріжок поставили ліхтарі, аби люди могли гуляти тут ввечері.

У коментарях до допису звернули увагу на те, що на алеї багато гострих кутів. Клумби, де мають висадити квіти чи багаторічні рослини, поділили доріжками.

Як пояснили урбаністи, доріжки створили, аби люди мали змогу зручно дістатися з однієї сторони скверу до іншої, не витопчуючи траву.

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