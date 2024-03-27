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  • Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

Сегодня 18:49
просмотров

На 12 квартале обновили сквер.

Новости Днепра про Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

На 12 квартале есть улучшение.

Еще в начале 2022 года в Днепре анонсировали начало реконструкции улиц Инженерной и Квартальной (до переименования – Гладкова, ред.). С началом войны все работы отложили, ведь планы были масштабными, но невыполнимыми во время войны.

Однако со временем все же взялись за косметический ремонт этого района. Urban Dnipro показал, как сейчас выглядит обновленный скверик на 12 квартале.

Обновлен сквер на улице Гладкова (12 квартал), — говорится в тг-канале Urban Dnipro.

На фото видно, что в сквере привели в порядок аллейки, подрезали деревья, поставили лавочки и огромный трезубец с патриотической надписью.

Новости Днепра про Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

Вдоль пешеходных дорожек поставили фонари, чтобы люди могли гулять здесь вечером.

Новости Днепра про Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

В комментариях к сообщению обратили внимание на то, что на аллее много острых углов. Клумбы, где должны высадить цветы или многолетние растения, поделили дорожками.

Как пояснили урбанисты, дорожки создали, чтобы люди могли удобно добраться с одной стороны сквера в другую, не вытаптывая траву.

Новости Днепра про Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)Русский

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