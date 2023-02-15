Енергобезліміт: у Дніпрі завтра не вимикатимуть світло, щоб виміряти показники

У Дніпрі завтра гарантовано не вимикамуть світло.

16 лютого в Дніпрі та області день енергобезліміту. Про це повідомили в ДТЕК.

«Укренерго» визначатиме актуальні показники споживання електроенергії у Дніпропетровській області. У зв’язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення на Дніпропетровщині.

Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків.

Якщо завтра у вас зникне світло, то перевірте статус відключень на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. У разі відсутності інформації на сайті ви можете написати у приватні повідомлення ДТЕК на сторінці в Facebook або звернутись у кол-центр та залишити заявку.

Зазначимо, що декілька днів в Дніпрі немає лімітів на електроенергію та світло не вимикають. Проте подекуди можуть діяти стабілізаційні графіки.

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