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У Дніпрі 27 лютого обмежать постачання електрики в двох районах

Сьогодні 20:52
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У Дніпрі 27 лютого обмежать електропостачання для мешканців двох районів.

Новости Днепра про У Дніпрі 27 лютого обмежать постачання електрики в двох районах

27 лютого ДТЕК продовжить оновлювати обладнання для надійнішого електропостачання в АНД районі Дніпра.

Щоб енергетики мали змогу безпечно працювати, у цей день з 10:00 до 15:00, обмежать постачання світла в районі. Фахівці монтуватимуть нове потужне енергообладнання, аби забезпечити стабільну роботу електромереж для понад 13 тисяч родин в АНД районі.

Точні адреси не називають, тому всім мешканцям АНД району треба підготуватися.

У “ЦЕК” також повідомили про заплановані планові ремонтні роботи на 27 лютого в Шевченківському районі Дніпра.

З 09:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30, 32, 34;
  • вул. Матроська: 20-26 (парні);
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;
  • вул. Василя Сліпака: 32, 34;
  • вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216;
  • вул. Оздоровча: 8.

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