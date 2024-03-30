Готуйтеся: у Дніпрі та області можуть екстрено відключити світло

У Дніпрі та області можуть знову екстрено відключили світло.

У ДТЕК повідомили, що через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення. Це може стосуватися також абонентів, яких обслуговує Центральна енергетична компанія.

Причина аварійних відключень – сильні пошкодження об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії.

Разом з колегами робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, – пишуть представники ДТЕК.

Екстрені відключення можуть повторюватися, адже енергосистема не стабільна. На жаль, аварійні ситуації не можливо передбачити. Також немає переліку адрес, де ймовірно можуть відключити світло.

В Укренерго закликають заощадливо споживати електрику в пікові вечірні та ранкові години. Саме тоді виникають проблеми та можуть відбуватися відключення.

Варто знову тримати зарядженими павербанки та телефони.

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