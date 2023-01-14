Енергетична ситуація складна: як у Дніпрі 14 січня працюватиме електротранспорт

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.
14 січня у Дніпрі на маршрутах працюють наступні технічні рейси:
На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20 курсують 34 транспортні засоби.
На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вийшло 48 вагонів.
Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.
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