Енергетична ситуація складна: як у Дніпрі 14 січня працюватиме електротранспорт

У суботу, 14 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. Через складну енергетичну ситуацію їхня робота може змінюватися протягом дня.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

14 січня у Дніпрі на маршрутах працюють наступні технічні рейси:

На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20 курсують 34 транспортні засоби.

На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вийшло 48 вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.

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