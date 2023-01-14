Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.
14 января в Днепре на маршрутах работают следующие технические рейсы:
На троллейбусных маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20 курсируют 34 транспортных средства.
На трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вышло 48 вагонов.
Режим работы технических рейсов в выходные дни: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.
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