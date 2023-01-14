Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт

Режим работы технических рейсов в выходные дни: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.

14 января в Днепре на маршрутах работают следующие технические рейсы:

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

В субботу, 14 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. Из-за сложной энергетической ситуации их работа может меняться в течение дня.

У п'ятницю, 13 січня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Керманич…

Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии Ночью 14 января российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Больше всего пострадала Марганецкая громада. просмотров

На войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Кочерженко Максим Із самого початку повномасштабного вторгнення він боронив Батьківщину. Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація. просмотров

У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка У п'ятницю, 13 січня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Керманич Daewoo збив чоловіка. Він отриманих травм пішохід помер на місці. просмотров

Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО) Из-за массированных ракетных обстрелов в Днепре, как и по всей Украине, применяют стабилизационные и экстренные отключения света. 1 просмотров