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  • Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт

Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт

Сегодня 09:08
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В субботу, 14 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. Из-за сложной энергетической ситуации их работа может меняться в течение дня.

Новости Днепра про Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра. 

14 января в Днепре на маршрутах работают следующие технические рейсы:

На троллейбусных маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20 курсируют 34 транспортных средства. 

На трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вышло 48 вагонов.

Режим работы технических рейсов в выходные дни: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.

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