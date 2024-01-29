Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ексдиректора профтеху на Дніпропетровщині звинувачують у розкраданні 1,3 млн грн

Ексдиректора профтеху на Дніпропетровщині звинувачують у розкраданні 1,3 млн грн

Сьогодні 18:40
просмотров

На Дніпропетровщині судитимуть ексдиректора технікуму.

Новости Днепра про Ексдиректора профтеху на Дніпропетровщині звинувачують у розкраданні 1,3 млн грн

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексдиректора одного з професійно-технічних училищ області за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та службового підроблення.

Слідство встановило, що між професійно-технічним училищем та товариством було укладено договір про постачання кам’яного вугілля для опалення закладу в період опалювального сезону на суму 1,3 млн грн, йдеться у повідомленні прокуратури.

На виконання умов договору ТОВ поставило до профтеху 152 тонни вугілля, яке, згідно з висновком експертного дослідження, не відповідає заявленій якості та класифікації.

Попри це обвинувачений підписав акт прийняття-передання та вніс неправдиві відомості до офіційних документів щодо характеристик вугілля.
На підставі цього було перераховано кошти на користь товариства. Внаслідок протиправних дій навчальному закладу було завдано майнової шкоди на суму 1,3 млн грн.

Тепер долю експосадовця вирішуватиме суд.

Читайте також:

Новости Днепра про Ексдиректора профтеху на Дніпропетровщині звинувачують у розкраданні 1,3 млн грнУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Чоловік, який погрожував підірвати увесь Дніпро, виявився психічно хворим
Новини Дніпра
Сьогодні 18:02
Чоловік, який погрожував підірвати увесь Дніпро, виявився психічно хворим

"Мінера" примусово госпіталізували до психіатричного закладу.

Березнева індексація пенсій: на скільки підвищать виплати для пенсіонерів Дніпра та області
Новини Дніпра
Сьогодні 17:56
Березнева індексація пенсій: на скільки підвищать виплати для пенсіонерів Дніпра та області

У березні пенсіонерам Дніпра та області проіндексують пенсії.

Як понад 50 років тому виглядала Лоцманська станція у Дніпрі: ринок біля перону та будинок зі шпилем (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:37
Як понад 50 років тому виглядала Лоцманська станція у Дніпрі: ринок біля перону та будинок зі шпилем (ФОТО)

Нинішню  Дніпро-Лоцманську станцію було відкрито майже 100 років тому. Спочатку…

У Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому
Новини Дніпра
Сьогодні 17:27
У Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому

У лютому 2024 року у Дніпрі деяким мешканцям вимикатимуть газ.

Наверх