Ексдиректора профтеху на Дніпропетровщині звинувачують у розкраданні 1,3 млн грн

На Дніпропетровщині судитимуть ексдиректора технікуму.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексдиректора одного з професійно-технічних училищ області за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та службового підроблення.

Слідство встановило, що між професійно-технічним училищем та товариством було укладено договір про постачання кам’яного вугілля для опалення закладу в період опалювального сезону на суму 1,3 млн грн, йдеться у повідомленні прокуратури.

На виконання умов договору ТОВ поставило до профтеху 152 тонни вугілля, яке, згідно з висновком експертного дослідження, не відповідає заявленій якості та класифікації.

Попри це обвинувачений підписав акт прийняття-передання та вніс неправдиві відомості до офіційних документів щодо характеристик вугілля.

На підставі цього було перераховано кошти на користь товариства. Внаслідок протиправних дій навчальному закладу було завдано майнової шкоди на суму 1,3 млн грн.

Тепер долю експосадовця вирішуватиме суд.

Читайте також:

Українська

Автор: