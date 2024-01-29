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  • Эксдиректора профтеха в Днепропетровской области обвиняют в хищении 1,3 млн грн

Эксдиректора профтеха в Днепропетровской области обвиняют в хищении 1,3 млн грн

Сегодня 18:40
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В Днепропетровской области будут судить экс-директора техникума.

Новости Днепра про Эксдиректора профтеха в Днепропетровской области обвиняют в хищении 1,3 млн грн

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-директора одного из профессионально-технических училищ области по фактам растраты чужого имущества в особо крупных размерах и служебного подлога.

Следствие установило, что между профессионально-техническим училищем и обществом был заключен договор о поставках каменного угля для отопления заведения в период отопительного сезона на сумму 1,3 млн грн, говорится в сообщении прокуратуры.

Во исполнение условий договора ООО поставило в профтех 152 тонны угля, который, согласно заключению экспертного исследования, не соответствует заявленному качеству и классификации.

Несмотря на это, обвиняемый подписал акт принятия-передачи и внес ложные сведения в официальные документы относительно характеристик угля.
На основании этого были перечислены средства в пользу общества. В результате противоправных действий учебному заведению был нанесен имущественный ущерб на сумму 1,3 млн грн.

Теперь судьбу экс-чиновника будет решать суд.

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Новости Днепра про Эксдиректора профтеха в Днепропетровской области обвиняют в хищении 1,3 млн грнУкраїнська Новости Днепра про Эксдиректора профтеха в Днепропетровской области обвиняют в хищении 1,3 млн грнРусский

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