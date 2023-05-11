Екс-футболіст «Дніпра» Селезньов оголосив про завершення кар’єри й анонсував прощальний матч

Колишній нападник донецького "Шахтаря", "Дніпра", низки інших клубів і національної команди України Євген Селезньов оголосив про завершення кар'єри й анонсував прощальний матч.

Про це Євген повідомив на своїй сторінці в Instagram.

37-річний футболіст зазначив, що матч відбудеться в Ужгороді на стадіоні “Авангард” і матиме благодійну мету – збір коштів на потреби Збройних сил України.

«Моя Україна – від Донецька до Ужгорода». Ось таку назву і матиме благодійний прощальний матч, який ми організовуємо. Хочу попрощатись з ігровою кар’єрою у колі друзів. Хочу, щоб від гри отримали задоволення глядачі, а головне, щоб від цієї зустрічі користь отримали наші військові. Українські воїни – наші головні зірки! Зірки не тільки України, а всього цивілізованого світу, який об’єднався, щоб протистояти кривавому загарбнику. Цей матч дійсно прощальний для мене. Але я присвячую його нашим захисницям та захисникам. Якби не вони, не було б футболу, не було б України. Дякую вам хлопці та дівчата! – написав Євген.

Футболіст не повідомив точну дату, але за інформацією “Будинку 42”, матч відбудеться 6 червня і збере друзів форварда різних поколінь. Зокрема, Селезньов нібито запросив легенд минулого та зірок сучасного вітчизняного футболу – Протасова, Хацкевича, Ротаня, Срну, Мудрика та Довбика.

Зазначимо, Євген Селезньов – уродженець Макіївки, вихованець академії “Шахтаря”. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2002/03 із друголігового “Шахтаря-3”. Пізніше захищав кольори київського “Арсенала”, першої команди “гірників”, “Дніпра”, краснодарської “Кубані”, турецьких “Карабюкспора”, “Беледієспора”, “Бурсаспора”, іспанської “Малаги”, “Колоса” з Ковалівки, “Миная”. Чемпіон і володар Кубка України 2011/12, двічі тріумфував у Суперкубку України, володар Кубка УЄФА 2008/09. Двічі став найкращим бомбардиром сезону УПЛ (2010/11, 2011/12). Третій голеадор в історії елітного дивізіону (117 м’ячів). У збірній України Селезньов провів 58 матчів (11 голів), учасник Євро-2012 та Євро-2016.

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