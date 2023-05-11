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  • Экс-футболист «Днепра» Селезнев объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальный матч

Экс-футболист «Днепра» Селезнев объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальный матч

Сегодня 15:10
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Бывший нападающий донецкого "Шахтера", "Днепра", ряда других клубов и национальной команды Украины Евгений Селезнев объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальный матч.

Новости Днепра про Экс-футболист «Днепра» Селезнев объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальный матч

Об этом Евгений сообщил на своей странице в Instagram.

37-летний футболист отметил, что матч состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и будет иметь благотворительную цель — сбор средств на нужды Вооруженных сил Украины.

«Моя Украина – от Донецка до Ужгорода». Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организовываем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины – наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего цивилизованного мира, который объединился, чтобы противостоять кровавому захватчику. Этот матч действительно прощальный для меня. Но я посвящаю его нашим защитницам и защитникам. Если бы не они, не было футбола, не было бы Украины. Спасибо вам ребята! – написал Евгений.

Новости Днепра про Экс-футболист «Днепра» Селезнев объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальный матч

Футболист не сообщил точную дату, но по информации «Будинка 42», матч состоится 6 июня и соберет друзей форварда разных поколений. В частности, Селезнев якобы пригласил легенд прошлого и звезд современного отечественного футбола – Протасова, Хацкевича, Ротаня, Срну, Мудрика и Довбика.

Отметим, Евгений Селезнев — уроженец Макеевки, воспитанник академии «Шахтера». На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2002/03 из второлигового «Шахтера-3». Позже защищал цвета киевского «Арсенала», первой команды «горняков», «Днепра», краснодарской «Кубани», турецких «Карабюкспора», «Беледиеспора», «Бурсаспора», испанской «Малаги», «Колоса» из Ковалевки, «Миная». Чемпион и обладатель Кубка Украины 2011/12, дважды триумфовал в Суперкубке Украины, обладатель Кубка УЕФА 2008/09. Дважды стал лучшим бомбардиром сезона УПЛ (2010/11, 2011/12). Третий голеадор в истории элитного дивизиона (117 мячей). В сборной Украины Селезнев провел 58 матчей (11 голов), участник Евро-2012 и Евро-2016.

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Новости Днепра про Экс-футболист «Днепра» Селезнев объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальный матчУкраїнська Новости Днепра про Экс-футболист «Днепра» Селезнев объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальный матчРусский

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