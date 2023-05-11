Вдруге за місяць: у Дніпрі зафіксували ще один рекорд з народжуваності

33 немовляти за добу!

У Дніпрі вдруге за місяць зафіксували рекорд з народжуваності.

Так, 8 травня у нашому місті народилися 26 дітей: 10 дівчаток та 16 хлопчиків.

А вже 10 травня у Дніпрі на світ з’явилося 33 немовляти.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Із них 16 дівчаток та 17 хлопчиків. 7 малюків народили жінки-переселенки.

Вітаємо матусь та їхніх діток та бажаємо здоров’я та миру.

Сподіваємося, таких рекордів буде побільше!

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