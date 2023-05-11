Вдруге за місяць: у Дніпрі зафіксували ще один рекорд з народжуваності

У Дніпрі вдруге за місяць зафіксували рекорд з народжуваності.
Так, 8 травня у нашому місті народилися 26 дітей: 10 дівчаток та 16 хлопчиків.
А вже 10 травня у Дніпрі на світ з’явилося 33 немовляти.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Із них 16 дівчаток та 17 хлопчиків. 7 малюків народили жінки-переселенки.
Вітаємо матусь та їхніх діток та бажаємо здоров’я та миру.
Сподіваємося, таких рекордів буде побільше!
Читайте також:
Автор:
Царьову оголосили офіційну підозру в держзраді.
Поблизу Дніпра активізувалися змії.
Ворожий металобрухт приземлили на Дніпропетровщині.
Україна стала кандидатом у члени ЄС. І відразу розпочалося обговорення…