Дивний набір: у Кривому Розі чоловік хотів поцупити з “Епіцентру” праску та ніж

Днями у Кривому Розі 36-річний чоловік хотів поцупити з “Епіцентру” праску та ніж. Охоронці магазину помітили це та викликали поліцію охорони.
Про це повідомили на ФБ-сторінці поліції охорони Кривого Рогу.
Правоохоронці, прибувши на місце, затримали крадія. Його передали слідчо-оперативній групі для подальшого встановлення обставин.
Чому саме ці речі хотів вкрасти криворіжець – невідомо.
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