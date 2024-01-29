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  • Дивний набір: у Кривому Розі чоловік хотів поцупити з “Епіцентру” праску та ніж

Дивний набір: у Кривому Розі чоловік хотів поцупити з “Епіцентру” праску та ніж

Сьогодні 16:57
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Чоловіка затримали.

Новости Днепра про Дивний набір: у Кривому Розі чоловік хотів поцупити з

Днями у Кривому Розі 36-річний чоловік хотів поцупити з “Епіцентру” праску та ніж. Охоронці магазину помітили це та викликали поліцію охорони.

Про це повідомили на ФБ-сторінці поліції охорони Кривого Рогу.

Правоохоронці, прибувши на місце, затримали крадія. Його передали слідчо-оперативній групі для подальшого встановлення обставин.

Чому саме ці речі хотів вкрасти криворіжець – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі автівка сама себе “викрала” у водія: подробиці (ВІДЕО).

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