Директором НАБУ став Семен Кривонос: що про нього відомо

Кабмін ухвалив рішення про призначення Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Про це стало відомо на засіданні 6 березня.
Двох інших кандидатів на цю посаду Сергія Гупяка та Романа Осипчука – можуть призначити його заступниками. Таку пропозицію виніс на розгляд прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль впевнений, що конкурс на посаду директора НАБУ був “прозорим” і нагадав, що кандидатів обирала комісія, зокрема, за участі міжнародних партнерів. Прем’єр також зазначив, що тепер країна виконала всі рекомендації ЄС, які треба було впровадили після отримання статусу кандидата.
Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ, – сказав Шмигаль.
Що передувало?
Раніше директором Національного антикорупційного бюро був Артем Ситник. Його призначили на цю посаду 16 квітня 2015 року указом президента Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолював його перший заступник Гізо Углава.
Конкурс на посаду нового директора відкрили у серпні 2022 року, а у грудні завершився прийом документів від кандидатів. 4 березня комісія вибрала трьох фіналістів.
Хто такий Семен Кривонос?
Семен Кривонос – наразі голова Державної інспекції архітектури та містобудування України. Має освіту за спеціальністю агрономія, диплом з “правознавства”, здобув кваліфікцію магістра державного управління, закінчивши Національну академію державного управління при Президентові України.
На держслужбі з 2007 року. Працював в таких установах:
Читайте також:
Автор:
Нещодавно ми писали, що колишній народний депутат України Максим Микитась…
Колишньому нардепу Максиму Микитасю, який намагався" підкупити" мера Дніпра за…
Ми повідомляли, що колишній народний депутат України Максим Микитась намагався…