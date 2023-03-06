Директором НАБУ став Семен Кривонос: що про нього відомо

Кабмін обрав нового директора НАБУ.

Кабмін ухвалив рішення про призначення Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Про це стало відомо на засіданні 6 березня.

Двох інших кандидатів на цю посаду Сергія Гупяка та Романа Осипчука – можуть призначити його заступниками. Таку пропозицію виніс на розгляд прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль впевнений, що конкурс на посаду директора НАБУ був “прозорим” і нагадав, що кандидатів обирала комісія, зокрема, за участі міжнародних партнерів. Прем’єр також зазначив, що тепер країна виконала всі рекомендації ЄС, які треба було впровадили після отримання статусу кандидата.

Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ, – сказав Шмигаль.

Що передувало?

Раніше директором Національного антикорупційного бюро був Артем Ситник. Його призначили на цю посаду 16 квітня 2015 року указом президента Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолював його перший заступник Гізо Углава.

Конкурс на посаду нового директора відкрили у серпні 2022 року, а у грудні завершився прийом документів від кандидатів. 4 березня комісія вибрала трьох фіналістів.

Хто такий Семен Кривонос?

Семен Кривонос – наразі голова Державної інспекції архітектури та містобудування України. Має освіту за спеціальністю агрономія, диплом з “правознавства”, здобув кваліфікцію магістра державного управління, закінчивши Національну академію державного управління при Президентові України.

На держслужбі з 2007 року. Працював в таких установах:

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської районної державної адміністрації Києва – як головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та молоді (з 2007 року).

Міністерство юстиції – у 2011 – 2015 роках працював в територіальних органах міністерства в Одеській та Київській областях.

Одеська митниця за часів Міхеїла Саакашвілі – у 2015−2016 роках Кривонос обіймав посаду першого заступника начальника управління Державної фіскальної служби в Одеській області. Тут він займався контролем митної вартості ввезених товарів та координував роботу управління, яке займалося протидією митним правопорушенням.

Міжнародна організація з розвитку права – працював старшим юридичним радником після звільнення з митниці.

З 2018 року отримав право займатися адвокатською діяльністю. Працював індивідуально та в складі об’єднання Пасіка і партнери.

Офіс простих рішень та результатів – у 2020−2021 роках Кривонос був головою цієї громадської організації, брав участь у розробці концепцій низки реформ, які були презентовані Національній раді реформ при президентові України.

З травня 2021 року і до свого призначення в НАБУ Кривонос обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

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