У Дніпрі на Савченка Mazda не розминулася з деревом: постраждала дівчина

Сьогодні, 6 березня, на вулиці Юрія Савченка сталася аварія. Там Mazda не розминулася з деревом.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що Mazda їхала по Савченка в напрямку проспекту Лесі Українки. У цей момент біля перехрестя вул. Філософської та Савченка дорогу поблизу переходу перебігала жінка. Водійка іномарки намагалася уникнути аварії та, не впоравшись із керуванням, врізалася в дерево.
Постраждалу дівчину госпіталізували. Машину забрав евакуатор.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося.
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