У Дніпрі на Савченка Mazda не розминулася з деревом: постраждала дівчина

Будьте уважні за кермом!

Сьогодні, 6 березня, на вулиці Юрія Савченка сталася аварія. Там Mazda не розминулася з деревом.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Mazda їхала по Савченка в напрямку проспекту Лесі Українки. У цей момент біля перехрестя вул. Філософської та Савченка дорогу поблизу переходу перебігала жінка. Водійка іномарки намагалася уникнути аварії та, не впоравшись із керуванням, врізалася в дерево.

Постраждалу дівчину госпіталізували. Машину забрав евакуатор.

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося.

Читайте також:

Українська

Автор: