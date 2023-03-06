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У Дніпрі на Савченка Mazda не розминулася з деревом: постраждала дівчина

Сьогодні 12:22
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Будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка Mazda не розминулася з деревом: постраждала дівчина

Сьогодні, 6 березня, на вулиці Юрія Савченка сталася аварія. Там Mazda не розминулася з деревом.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Mazda їхала по Савченка в напрямку проспекту Лесі Українки. У цей момент біля перехрестя вул. Філософської та Савченка дорогу поблизу переходу перебігала жінка. Водійка іномарки намагалася уникнути аварії та, не впоравшись із керуванням, врізалася в дерево.

Постраждалу дівчину госпіталізували. Машину забрав евакуатор.

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка Mazda не розминулася з деревом: постраждала дівчина

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка Mazda не розминулася з деревом: постраждала дівчина

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка Mazda не розминулася з деревом: постраждала дівчинаУкраїнська

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