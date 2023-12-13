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  • Довелося пити лимонний сік: відомий письменник з Дніпропетровщини отримав досить дивну нагороду

Довелося пити лимонний сік: відомий письменник з Дніпропетровщини отримав досить дивну нагороду

Сьогодні 17:35
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Відомий письменник отримав незвичну нагороду в Польщі.

Новости Днепра про Довелося пити лимонний сік: відомий письменник з Дніпропетровщини отримав досить дивну нагороду

Мова йде про “Орден Усмішки”. Цю нагороду дорослим присуджують діти. Вперше церемонію нагородження провели у Польщі в 1968 році. Переможця вибирають двічі на рік – навесні та взимку. 

На початку грудня її отримав наш земляк та відомий автор дитячої літератури Олега Майборода. Нагороджували письменника у Варшаві. Що цікаво, кавалери Ордену Усмішки під час отримання звання мають випити склянку лимонного соку, але старатися не кривитися від кислого та усміхнутися. 

Переможцями зазвичай стають відомі люди, які радують дітей. Це письменники, лікарі або відомі громадські діячі. Серед нагороджених – Маргарет Тетчер, Далай-Лама XIV, Іван Павло II, Мати Тереза, письменниця Астрід Лінгрен, літератор Ян Твардовський, режисер Стівен Спілберг.

Кавалери ордену отримують нагороду в вигляді медалі з сонечком. 

Що відомо про Олега Майбороду?

Пан Олег – автор видавництва “Підручники та посібники”. У доробку 52-річного дитячого письменника кілька десятків книг для малечі. Ймовірно, ви вже бачили написані ним книжечки, але не звертали увагу на автора. 

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Новости Днепра про Довелося пити лимонний сік: відомий письменник з Дніпропетровщини отримав досить дивну нагородуУкраїнська

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