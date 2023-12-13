Пришлось пить лимонный сок: знаменитый писатель из Днепропетровщины получил необычную награду

Известный писатель получил необычную награду в Польше.

Речь идет об «Ордене Улыбки». Эту награду взрослым присуждают дети. Впервые церемонию награждения провели в Польше в 1968 году. Победителя выбирают дважды в год – весной и зимой.

В начале декабря ее получил наш земляк и известный автор детской литературы Олег Майборода. Награждали писателя в Варшаве. Что интересно, кавалеры Ордена Улыбки при получении звания должны выпить стакан лимонного сока, но стараться не морщиться от кислого и улыбнуться.

Победителями обычно становятся известные люди, радующие детей. Это писатели, врачи или известные общественные деятели. Среди награжденных – Маргарет Тэтчер, Далай-Лама XIV, Иоанн Павел II, Мать Тереза, писательница Астрид Лингрен, литератор Ян Твардовский, режиссер Стивен Спилберг.

Кавалеры ордена получают награду в виде медали с нарисованным солнышком.

Что известно об Олеге Майбороде?

Олег — автор издательства «Учебники и пособия». В наследии 52-летнего детского писателя несколько десятков книг для малышей. Вероятно, вы уже видели написанные им книжечки, но не обращали внимания на автора.

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