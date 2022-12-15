«Дощ та -3 — це найстрашніший жах», — Михайло Лисенко про ситуацію з ожеледицею у Дніпрі

У четвер, 15 грудня, у Дніпрі пішов дощ, а на дорогах вже утворюється ожеледь. Комунальні служби запевняють, що ситуація під контролем.

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що уже вся комунальна техніка на лінії.

Він закликав водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах.

«Дощ та -3 це найстрашніший жах будь-якого дорожнього підприємства світу. Перед такими погодними умовами, ми попередньо обробляємо всі дороги, але дощем всю антиобморожуючу суміш просто змиває в зливи. А наступні пересипки в лічені хвилини покриваються льодом. Для того, щоб реагент почав працювати, йому треба хоча б 20-25 хвилин, а за цей час утворюється новий шар льоду», – зазначив заммера.

За словами чиновника, 60% автівок, які за останні кілька днів потрапляли у Дніпрі у ДТП, були на літній гумі. А ось порад від городян щодо боротьби з ожеледдю Михайло Лисенко порадив залишити при собі

«Наперед окреме спасибі за поради як правильно обробляти дороги. Ваші поради є дуже важливими для нас, але не потрібні нікому. Бережіть себе», – завершив Михайло Лисенко.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: