Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • «Дощ та -3 — це найстрашніший жах», — Михайло Лисенко про ситуацію з ожеледицею у Дніпрі

«Дощ та -3 — це найстрашніший жах», — Михайло Лисенко про ситуацію з ожеледицею у Дніпрі

Сьогодні 21:15
просмотров

У четвер, 15 грудня, у Дніпрі пішов дощ, а на дорогах вже утворюється ожеледь. Комунальні служби запевняють, що ситуація під контролем.

Новости Днепра про «Дощ та -3 — це найстрашніший жах», — Михайло Лисенко про ситуацію з ожеледицею у Дніпрі

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що уже вся комунальна техніка на лінії.

Він закликав водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах. 

«Дощ та -3 це найстрашніший жах будь-якого дорожнього підприємства світу. Перед такими погодними умовами, ми попередньо обробляємо всі дороги, але дощем всю антиобморожуючу суміш просто змиває в зливи. А наступні пересипки в лічені хвилини покриваються льодом. Для того, щоб реагент почав працювати, йому треба хоча б 20-25 хвилин, а за цей час утворюється новий шар льоду», – зазначив заммера.

За словами чиновника, 60% автівок, які за останні кілька днів потрапляли у Дніпрі у ДТП, були на літній гумі. А ось порад від городян щодо боротьби з ожеледдю Михайло Лисенко порадив залишити при собі

«Наперед окреме спасибі за поради як правильно обробляти дороги. Ваші поради є дуже важливими для нас, але не потрібні нікому. Бережіть себе», – завершив Михайло Лисенко.

Новости Днепра про «Дощ та -3 — це найстрашніший жах», — Михайло Лисенко про ситуацію з ожеледицею у Дніпрі

Читайте також:

Новости Днепра про «Дощ та -3 — це найстрашніший жах», — Михайло Лисенко про ситуацію з ожеледицею у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про «Дощ та -3 — це найстрашніший жах», — Михайло Лисенко про ситуацію з ожеледицею у ДніпріРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла

    Російські військові сьогодні, 15 грудня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області,…

    Порівняння цін та акцій: скільки коштують топ-6 популярних продуктів в різних магазинах Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:58
    Порівняння цін та акцій: скільки коштують топ-6 популярних продуктів в різних магазинах Дніпра

    Ціни на продукти змінюються досить швидко, «ходові» товари регулярно дорожчають…

    Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, – Генштаб

    Російські військові штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Аби покращити…

    Знайомився з перехожими та грабував: на Дніпропетровщині затримали чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Знайомився з перехожими та грабував: на Дніпропетровщині затримали чоловіка

    Місцевий житель знайомився з перехожими на зупинках громадського транспорту, біля…

    Наверх