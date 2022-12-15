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  • «Дождь и -3 — это самый страшный ужас», — Михаил Лысенко о ситуации с гололедицей в Днепре

«Дождь и -3 — это самый страшный ужас», — Михаил Лысенко о ситуации с гололедицей в Днепре

Сегодня 21:15
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У четвер, 15 грудня, у Дніпрі пішов дощ, а на дорогах вже утворюється ожеледь. Комунальні служби запевняють, що ситуація під контролем.

Новости Днепра про «Дождь и -3 — это самый страшный ужас», — Михаил Лысенко о ситуации с гололедицей в Днепре

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что уже вся коммунальная техника на линии.

Он призвал водителей быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах.

«Дождь и -3 это самый страшный ужас любого дорожного предприятия мира. Перед такими погодными условиями, мы предварительно обрабатываем все дороги, но дождем всю антиомораживающую смесь просто смывает в ливневки. А последующие пересыпки в считанные минуты покрываются льдом. Для того чтобы реагент начал работать, ему нужно хотя бы 20-25 минут, а за это время образуется новый слой льда», — отметил заммэра.

По словам чиновника, 60% автомобилей, которые за последние несколько дней попадали в Днепр в ДТП, были на летней резине. А вот советов от горожан по борьбе с гололедом Михаил Лысенко посоветовал оставить при себе.

«Заранее отдельное спасибо за советы, как правильно обрабатывать дороги. Ваши советы очень важны для нас, но не нужны никому. Берегите себя», — заключил Михаил Лысенко.

Новости Днепра про «Дождь и -3 — это самый страшный ужас», — Михаил Лысенко о ситуации с гололедицей в Днепре

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Новости Днепра про «Дождь и -3 — это самый страшный ужас», — Михаил Лысенко о ситуации с гололедицей в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про «Дождь и -3 — это самый страшный ужас», — Михаил Лысенко о ситуации с гололедицей в ДнепреРусский

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