«Дождь и -3 — это самый страшный ужас», — Михаил Лысенко о ситуации с гололедицей в Днепре

У четвер, 15 грудня, у Дніпрі пішов дощ, а на дорогах вже утворюється ожеледь. Комунальні служби запевняють, що ситуація під контролем.

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что уже вся коммунальная техника на линии.

Он призвал водителей быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах.

«Дождь и -3 это самый страшный ужас любого дорожного предприятия мира. Перед такими погодными условиями, мы предварительно обрабатываем все дороги, но дождем всю антиомораживающую смесь просто смывает в ливневки. А последующие пересыпки в считанные минуты покрываются льдом. Для того чтобы реагент начал работать, ему нужно хотя бы 20-25 минут, а за это время образуется новый слой льда», — отметил заммэра.

По словам чиновника, 60% автомобилей, которые за последние несколько дней попадали в Днепр в ДТП, были на летней резине. А вот советов от горожан по борьбе с гололедом Михаил Лысенко посоветовал оставить при себе.

«Заранее отдельное спасибо за советы, как правильно обрабатывать дороги. Ваши советы очень важны для нас, но не нужны никому. Берегите себя», — заключил Михаил Лысенко.

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