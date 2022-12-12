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  • До посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок: це вже 28 випадок

До посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок: це вже 28 випадок

Сьогодні 15:01
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Посольство України у Греції отримало поштою закривавлений пакунок, ідентичний тим, що вже надсилали українським дипломатам в інших країнах.

Новости Днепра про До посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок: це вже 28 випадок

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, посилка надійшла вранці 12 грудня, і це вже 28 таке відправлення для українських дипломатичних місій.

Адреса відправника така ж, як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії. Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців, – зазначив Олег Ніколенко.

Загалом за останній час було вже 33 випадки погроз українським дипломатам у 17 країнах, з яких 1 замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, одна письмова погроза та 28 закривавлених пакунків.

“Як сказав Дмитро Кулеба, як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. Працюємо на перемогу, – додав речник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у посольстві України в Мадриді вибухнув пакунок: що відомо

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Новости Днепра про До посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок: це вже 28 випадокУкраїнська

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