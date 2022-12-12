Краще за оригінал: воїни із Повітряного командування “Схід” повторили танець Венздей (ВІДЕО)

Його суть полягає в тому, аби знімати відео під трек Bloody Mary, пародіюючи рухи головної героїні серіалу “Венздей”.
Наші захисники із Повітряного командування “Схід” теж вирішили не стояти осторонь, а зняти свою версію цього танцю. На нашу думку, вийшло краще за оригінал.
Зазначимо, новий серіал від Netflix вийшов зовсім нещодавно, однак уже встиг полюбитися глядачам. У четвертій серії головна героїня Венздей станцювала дивакуватий танець під час вечірки у школі, у якій навчалася.
Акторка Дженна Ортега, яка зіграла Венздей, придумала цю хореографію сама. Вочевидь, за допомогою таких цікавих рухів вона хотіла продемонструвати глядачеві цікавий внутрішній світ своєї героїні.
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