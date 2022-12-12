У Кривому Розі у багатоповерхівці вранці пролунав вибух: що сталося

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони з’ясували, що на останньому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух газу, без послідуючого горіння.
На жаль, постраждала жінка – власниця квартири 1954 року народження. Її госпіталізували до міської лікарні із опіками верхніх кінцівок.
Крім того, внаслідок події пошкоджено стіни між сусідніми квартирами, а також виникли тріщини на міжповерховому перекритті. Вибуховою хвилею вибило вхідні двері в квартирі жінки та пошкодило вікна в трьох квартирах поруч.
Читайте також:
Автор:
У Павлограді дідусь декілька днів пролежав вдома сам після серцевого…
Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що війна…
Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі та області продовжують діяти екстрені…
Мешканці та гості Дніпра можуть дізнатися розклад громадського транспорту за…