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У Кривому Розі у багатоповерхівці вранці пролунав вибух: що сталося

Сьогодні 13:14
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Сьогодні, 13 грудня, о 06:53 у Кривому Розі в одній із багатоповерхівок на вулиці Едуарда Фукса пролунав вибух.

Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці вранці пролунав вибух: що сталося

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони з’ясували, що на останньому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух газу, без послідуючого горіння.

На жаль, постраждала жінка – власниця квартири 1954 року народження. Її госпіталізували до міської лікарні із опіками верхніх кінцівок.

Крім того, внаслідок події пошкоджено стіни між сусідніми квартирами, а також виникли тріщини на міжповерховому перекритті. Вибуховою хвилею вибило вхідні двері в квартирі жінки та пошкодило вікна в трьох квартирах поруч.

Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці вранці пролунав вибух: що сталося

Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці вранці пролунав вибух: що сталося

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Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці вранці пролунав вибух: що сталосяУкраїнська

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