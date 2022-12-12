У Римі під час стрілянини в кафе загинула подруга прем’єрки Італії

В Італії під час стрілянини в кафе загинуло троє жінок.

Про стрілянину в кафе Риму повідомило ВВС.

Під час стрілянини загинуло троє жінок, ще четверо людей отримали поранення. Пізніше стало відомо, що однією з загиблих була подруга прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні – Ніколетта Голісано.

Повідомляється, що в кафе проходили збори членів ради мешканців будинку. Якийсь чоловік чекав моменту, щоб застрелити людей.

Прем’єрка Італії на своїй сторінці у Facebook прокоментувала трагедію:

Людина, яка вбила цих трьох безневинних жінок і поранила ще трьох, була затримана, і я сподіваюся, що правосуддя переможе якнайшвидше. Стрільбище, на якому він узяв зброю (йому відмовили у видачі ліцензії на зброю), перебуває під арештом, – зазначила прем’єрка.

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