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  • В посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток: это уже 28 случай

В посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток: это уже 28 случай

Сегодня 15:01
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Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет, идентичный тем, что уже присылали украинским дипломатам в других странах.

Новости Днепра про В посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток: это уже 28 случай

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, посылка поступила утром 12 декабря, и это уже 28-е такое отправление для украинских дипломатических миссий.

Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей, — отметил Олег Николенко.

Всего за последнее время было уже 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах, из которых 1 покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов.

Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу, — добавил спикер.

Напомним, ранее мы писали, что в посольстве Украины в Мадриде взорвался сверток: что известно.

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Новости Днепра про В посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток: это уже 28 случайУкраїнська Новости Днепра про В посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток: это уже 28 случайРусский

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