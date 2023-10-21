Дніпрянин викликав рятувальників через “різкий запах хімікатів” у квартирі

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.
На місце одразу приїхала бригада рятувальників ДСНС.
Надзвичайники провели заміри на наявність у повітрі шкідливих хімічних речовин, а саме: аміаку, сірководню, кисню, хлору, горючих газів та парів (СnHm).
Концентрація небезпечних речовин у повітрі не перевищувала нормальні показники.
Рятувальники провели роз’яснювальну бесіду з заявником про безпечне поводження з ХНР.
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