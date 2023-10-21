На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: ворог бив ракетами та дронами

Сьогодні вночі російські війська обстрілювали Кривий Ріг.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили, – заявив очільник ОВА.

Минулося без загиблих та постраждалих. Пошкоджені 3 будинки

Також неспокійно сьогодні було у Запорізькій області.

В інших громадах області вночі було тихо.

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