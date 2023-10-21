Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: ворог бив ракетами та дронами

На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: ворог бив ракетами та дронами

Сьогодні 09:49
просмотров

Сьогодні вночі російські війська обстрілювали Кривий Ріг.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: ворог бив ракетами та дронами

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили, – заявив очільник ОВА.

Минулося без загиблих та постраждалих. Пошкоджені 3 будинки

Також неспокійно сьогодні було у Запорізькій області.

В інших громадах області вночі було тихо.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: ворог бив ракетами та дронамиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: ворог бив ракетами та дронамиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вночі ворог застосував тактику “змішаних атак” на Дніпропетровщині, – Гуменюк
Новини Дніпра
Сьогодні 09:58
Вночі ворог застосував тактику “змішаних атак” на Дніпропетровщині, – Гуменюк

Сьогодні вночі росіяни застосували тактику "змішаних" атак на мирні громади…

У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість
Новини Дніпра
Вчора 21:57
У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

На ринках та в супермаркетах знову почала дорожчати морква.

В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв Дніпра
Новини Дніпра
Вчора 20:40
В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв Дніпра

В Україні оновили правила дорожнього руху.

Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річ
Новини Дніпра
Вчора 20:00
Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річ

У ПриватБанку попередили про регламентні роботи.

Наверх