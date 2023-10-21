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На Дніпропетровщині під час пожежі згоріло 20 тонн соломи

Сьогодні 10:49
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Масштабна пожежа трапилась у селі Григорівка Синельниківського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час пожежі згоріло 20 тонн соломи

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники побачили, що біля приватного домоволодіння горить солома в тюках.

Пожежу вдалося локалізувати лише через 2 години.

Вогонь знищив 100 тюків соломи загальною вагою 20 тонн. Загиблих та постраждалих немає.

Нещодавно ми повідомляли про те, що невідомі викрали солому та гарбузи з декоративної інсталяції.

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