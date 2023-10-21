Днепрянин вызвал спасателей из-за «резкого запаха химикатов» в квартире

Спасатели провели разъяснительную беседу с заявителем о безопасном обращении с ХОВ.

Концентрация опасных веществ в воздухе не превышала нормальных показателей.

Чрезвычайники провели замеры на наличие в воздухе вредных химических веществ, а именно: аммиака, сероводорода, кислорода, хлора, горючих газов и паров (СnHm).

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Днепрянин пожаловался на "резкий химический запах" в квартире по ул. Александра Черникова.

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