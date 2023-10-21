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Днепрянин вызвал спасателей из-за «резкого запаха химикатов» в квартире

Сегодня 11:42
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Днепрянин пожаловался на "резкий химический запах" в квартире по ул. Александра Черникова.

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Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

На место сразу приехала бригада спасателей ГСЧС.

Чрезвычайники провели замеры на наличие в воздухе вредных химических веществ, а именно: аммиака, сероводорода, кислорода, хлора, горючих газов и паров (СnHm).

Концентрация опасных веществ в воздухе не превышала нормальных показателей.

Спасатели провели разъяснительную беседу с заявителем о безопасном обращении с ХОВ.

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