У Кривому Розі ракета поцілила по дачному кооперативу: є загиблий та постраждала

Під час ракетної атаки на Кривий Ріг загинув чоловік.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Росіяни поцілили ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.

Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються.

Як уточнив Олександр Вілкул, під час останньої повітряної тривоги у передмісті на дачі ракетою вбили 60-річного чоловіка, його 57-річна дружина вже в лікарні, середньої важкості.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Кривому Розі та на околицях двічі чули вибухи.

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