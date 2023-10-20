У Кривому Розі ракета поцілила по дачному кооперативу: є загиблий та постраждала

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Росіяни поцілили ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.
Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються.
Як уточнив Олександр Вілкул, під час останньої повітряної тривоги у передмісті на дачі ракетою вбили 60-річного чоловіка, його 57-річна дружина вже в лікарні, середньої важкості.
Нагадаємо, сьогодні ввечері у Кривому Розі та на околицях двічі чули вибухи.
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