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  • Дніпряни можуть у “Дії” перекласти деякі документи англійською: які саме та інструкція

Дніпряни можуть у “Дії” перекласти деякі документи англійською: які саме та інструкція

Сьогодні 16:42
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Швидко і не треба витрачати час, щоб шукати перекладачів!

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“Дія” вже давно стала невід’ємною частиною життя кожного українця – усі найнеобхідніші документи в одному місці, і точно нічого не забудеш вдома.

А чи знали ви, що за допомогою цього застосунка можна перекласти деякі документи англійською, зокрема, закордонний паспорт, техпаспорт та посвідчення водія.

Щоб скористатися сервісом, треба:

  1. Зайти у застосунок,
  2. Знайти документ, який треба перекласти,
  3. Натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа,
  4. Перекласти англійською.

Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді. Клік — і проблему вирішено, – повідомили у пресслужбі “Дії”.

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