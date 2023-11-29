Дніпряни можуть у “Дії” перекласти деякі документи англійською: які саме та інструкція

“Дія” вже давно стала невід’ємною частиною життя кожного українця – усі найнеобхідніші документи в одному місці, і точно нічого не забудеш вдома.
А чи знали ви, що за допомогою цього застосунка можна перекласти деякі документи англійською, зокрема, закордонний паспорт, техпаспорт та посвідчення водія.
Щоб скористатися сервісом, треба:
Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді. Клік — і проблему вирішено, – повідомили у пресслужбі “Дії”.
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