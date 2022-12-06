Дніпряни, будьте обережні: шахраї вигадали новий спосіб обману клієнтів АЗС

Про це попередила прес-служба компанії.
У Мережі шахраї масово розсилають повідомлення та посилання на сайт з інформацією про те, що нібито в мережі ОККО діють “паливні субсидії”. Коли довірливий користувач переходить за посиланням, йому пропонують пройти опитування, після якого він нібито отримає 5000 гривень. Таким чином шахраї збирають персональні дані користувачів, щоб згодом скористатися ними у своїх злочинних цілях.
Прес-служба мережі АЗС ОККО закликала українців бути уважними та не розголошувати свої персональні дані. Компанія такої “акції” не проводить. Українцям рекомендують уважно перевіряти адресу посилання. Якщо в адресі незрозумілий набір слів, переходити за таким посиланням, звичайно, не потрібно. Якщо ж ви таки перейшли за посиланням, то в жодному разі не передавайте свої персональні дані. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел.
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