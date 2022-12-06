Днепряне, будьте осторожны: мошенники придумали новый способ обмана клиентов АЗС

Об этом предупредила пресс-служба компании.
В Сети мошенники массово рассылают сообщения и ссылки на сайт с информацией о том, что якобы в сети ОККО действуют «топливные субсидии». Когда доверчивый пользователь переходит по ссылке, ему предлагают пройти опрос, по окончании которого он якобы получит 5000 гривен. Таким образом мошенники собирают персональные данные пользователей, чтобы в последствии воспользоваться ими в своих преступных целях.
Пресс-служба сети АЗС ОККО призвала украинцев быть внимательными и не разглашать свои персональные данные. Компания такую «акцию» не проводит. Украинцам рекомендуют внимательно проверять адрес ссылки. Если в адресе непонятный набор слов, то переходить по такой ссылке, конечно, не нужно. Если же вы все-таки перешли по ссылке, то ни в коем случае не передавайте свои персональные данные. Доверяйте информации только из официальных источников.
Читайте також:
Автор:
В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света.…
Аварийное отключение света в Днепре может повториться в любой день.…
В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно…
В домах жителей Днепра во время отключений электроэнергии может пропадать…
В Днепре начали устанавливать наземные укрытия, где горожане могут укрыться во время воздушных атак.
Сегодня, 6 декабря, около 18.15 в Кривом Роге раздался взрыв.
Атаки со стороны Беларуси пока не будет.
В Днепре отломили кран на бочке с водой, расположенной на улице Янгеля.
Вечная слава!
В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света. Но аварийные могут повториться в любой момент. «Возвращение» света в квартиру – это всегда радость для людей, но возможный риск для техники. Когда электричество подают в дом напряжение в сети…
В Днепре с 7 декабря перекроют улицу Гоголя в районе дома №14а.
Спасатели достали из пруда тело мужчины.
Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.
Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!