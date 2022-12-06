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Днепряне, будьте осторожны: мошенники придумали новый способ обмана клиентов АЗС

Сегодня 18:45
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В Украине мошенники, воспользовавшись проблемами с поставками автомобильного топлива и его высокой ценой, придумали новую преступную схему, незаконно пользуясь именем сети АЗС ОККО.

Новости Днепра про Днепряне, будьте осторожны: мошенники придумали новый способ обмана клиентов АЗС

Об этом предупредила пресс-служба компании.

В Сети мошенники массово рассылают сообщения и ссылки на сайт с информацией о том, что якобы в сети ОККО действуют «топливные субсидии». Когда доверчивый пользователь переходит по ссылке, ему предлагают пройти опрос, по окончании которого он якобы получит 5000 гривен. Таким образом мошенники собирают персональные данные пользователей, чтобы в последствии воспользоваться ими в своих преступных целях.

Пресс-служба сети АЗС ОККО призвала украинцев быть внимательными и не разглашать свои персональные данные. Компания такую «акцию» не проводит. Украинцам рекомендуют внимательно проверять адрес ссылки. Если в адресе непонятный набор слов, то переходить по такой ссылке, конечно, не нужно. Если же вы все-таки перешли по ссылке, то ни в коем случае не передавайте свои персональные данные. Доверяйте информации только из официальных источников.

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Новости Днепра про Днепряне, будьте осторожны: мошенники придумали новый способ обмана клиентов АЗСУкраїнська Новости Днепра про Днепряне, будьте осторожны: мошенники придумали новый способ обмана клиентов АЗСРусский

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