Дніпрянка з’їла фальшиві 500 грн, якими збиралась заплатити штраф у трамваї

Дівчина намагалася розрахуватися фальшивою купюрою за безквитковий проїзд. ЇЇ викрили, тоді вона її з’їла.

У Дніпрі стався цікавий випадок, про який розповіли контролери КП “Дніпровський електротранспорт”.

За їхніми словами останнім часом трапляється багато спроб від громадян розплатитися фальшивими купюрами або пред’явити підроблені документи, які дають право на безплатний проїзд.

“Дівчина, яку в трамваї №15 оштрафували за безквитковий проїзд, спробувала сплатити штраф за допомогою… фальшивої купюри у 500 грн. Решту з великої купюри, зрозуміло, вона сподівалася отримати справжніми гривнями. Однак досвідчені контролери виявили підробку та почали викликати поліцію. Відчайдушна дівчина вирішила не чекати правоохоронців, стрімко вихопила свою фальшивку і вмить з’їла (!) важливий доказ”, – розповів Данило Коваленко, старший контролер КП “Дніпровський електротранспорт”.

Джерело: “Час Дій”

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