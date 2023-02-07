Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

6 лютого близько 15:00 дівчина пішла з будинку, де проживала разом з родиною, та до теперішнього часу додому не повернулася.
Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся чорне довге.
Була одягнена: чорний спортивний костюм з капюшоном, темно зелений пуховик до колін, кросівки білі.
Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: 096-586-94-41, “102”.
Важлива будь-яка інформація!
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