Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Сьогодні 10:19
просмотров

Поліцейські Кам'янського розшукують 15-річну Маргариту Путиніку.

Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

6 лютого близько 15:00 дівчина пішла з будинку, де проживала разом з родиною, та до теперішнього часу додому не повернулася.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся чорне довге.

Була одягнена: чорний спортивний костюм з капюшоном, темно зелений пуховик до колін, кросівки білі.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: 096-586-94-41, “102”.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі невідомий погрожував підірвати всі ТРЦ, якщо йому не дадуть 2 БТР та мільйон доларів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    У Дніпрі невідомий погрожував підірвати всі ТРЦ, якщо йому не дадуть 2 БТР та мільйон доларів

    У Дніпрі та області знову "замінували" всі ТРЦ.

    Ранок не з кави: у Підгородному в дворі приватного будинку згоріло авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Ранок не з кави: у Підгородному в дворі приватного будинку згоріло авто

    У вівторок, 7 лютого, у Підгородному в дворі приватного будинку…

    Вночі 7 лютого російські окупанти двічі атакували Нікопольський район
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Вночі 7 лютого російські окупанти двічі атакували Нікопольський район

    Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.

    Ситуація з опаленням та водопостачанням у Дніпрі на ранок 7 лютого: офіційна інформація
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Ситуація з опаленням та водопостачанням у Дніпрі на ранок 7 лютого: офіційна інформація

    У Дніпрі 7 лютого застосовуються стабілізаційні відключення світла.

    Наверх