Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Поліцейські Кам'янського розшукують 15-річну Маргариту Путиніку.

6 лютого близько 15:00 дівчина пішла з будинку, де проживала разом з родиною, та до теперішнього часу додому не повернулася.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся чорне довге.

Була одягнена: чорний спортивний костюм з капюшоном, темно зелений пуховик до колін, кросівки білі.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: 096-586-94-41, “102”.

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