Верховна Рада офіційно призначила нового голову СБУ

Про це повідомляють нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони остаточно підтримав кандидатуру Василя Малюка на посаду очільника СБУ. Нагадаємо, з 18 липня від виконував обов’язки голови відомства, замість звільненого Івана Баканова.
Окрім голови СБУ, сьогодні можуть призначити нового міністра МВС. Головна кандидатура – Ігор Клименко, який тимчасово виконує міністерські обов’язки, після загибелі Дениса Монастирського в Броварах. До цього Клименко очолював Нацполіцію.
Зазначимо, що 6 лютого президент вніс до Ради подання про призначення Малюка головою СБУ. Також цього ж дня було зареєстровано подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо призначення Клименка міністром внутрішніх справ України.
Нагадаємо, у липні в СБУ почалися “чистки”, тоді Зеленський звільнив деяких регіональних очільників відомства та Івана Баканова.
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