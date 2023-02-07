Днепрянка съела фальшивые 500 грн, которыми собиралась заплатить штраф в трамвае

В Днепре произошел интересный случай, о котором рассказали контролеры КП «Днепровский электротранспорт».
По их словам, в последнее время много попыток от граждан расплатиться фальшивыми купюрами или предъявить поддельные документы, дающие право на бесплатный проезд.
«Девушка, которую в трамвае №15 оштрафовали за безбилетный проезд, попыталась оплатить штраф с помощью… фальшивой купюры в 500 грн. Остальные крупные купюры, разумеется, она надеялась получить настоящими гривнами. Однако опытные контролеры обнаружили подделку и начали вызывать полицию. Отчаянная решила не ждать правоохранителей, стремительно выхватила свою фальшивку и моментально съела (!) важное доказательство», – рассказал Данило Коваленко, старший контролер КП «Днепровский электротранспорт».
Источник: «Час Дій»
Читайте также:
Надежда Захарченко
Автор:
В некоторых домах города из-за отключения электроэнергии нет воды и…
Защитник из Кривого Рога Сергей Билаш умер в бою с…
Трагедия случилась в селе Топчино Новомосковского района, на улице Пушкина.
4-летняя девочка из Днепра потеряла обоих родителей во время ракетного…
В некоторых домах города из-за отключения электроэнергии нет воды и тепла
Защитник из Кривого Рога Сергей Билаш умер в бою с оккупантами. У бойца внезапно остановилось сердце.
Трагедия случилась в селе Топчино Новомосковского района, на улице Пушкина.
4-летняя девочка из Днепра потеряла обоих родителей во время ракетного удара по дому на Победе.
Из-за ситуации в стране многие жители Днепра уже покинули свои дома, либо готовятся уехать. У многих из них есть животные или другие домашние питомцы, которые часто хозяева не хотят или не могут взять с собой. В Днепре готовы помочь людям…
В Днепре один день не будут выключать свет.
Сегодня Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности трех руководителей областных военных администраций.
В сирийском Алеппо из-под завалов вытащили ребенка, родившегося после землетрясения.
Пострадавшие с травмами были доставлены в городскую больницу.
Модель из Кривого Рога, проигравшая корону "Мисс Украины Вселенная 2021" днепрянке Анне Неплях, поедет на конкурс Miss Charm-2023
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!