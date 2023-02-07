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  • Днепрянка съела фальшивые 500 грн, которыми собиралась заплатить штраф в трамвае

Днепрянка съела фальшивые 500 грн, которыми собиралась заплатить штраф в трамвае

Сегодня 20:30
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Девушка пыталась рассчитаться фальшивой купюрой за безбилетный проезд. Ее разоблачили, тогда она ее съела.

Новости Днепра про Днепрянка съела фальшивые 500 грн, которыми собиралась заплатить штраф в трамвае

В Днепре произошел интересный случай, о котором рассказали контролеры КП «Днепровский электротранспорт».

По их словам, в последнее время много попыток от граждан расплатиться фальшивыми купюрами или предъявить поддельные документы, дающие право на бесплатный проезд.

«Девушка, которую в трамвае №15 оштрафовали за безбилетный проезд, попыталась оплатить штраф с помощью… фальшивой купюры в 500 грн. Остальные крупные купюры, разумеется, она надеялась получить настоящими гривнами. Однако опытные контролеры обнаружили подделку и начали вызывать полицию. Отчаянная решила не ждать правоохранителей, стремительно выхватила свою фальшивку и моментально съела (!) важное доказательство», – рассказал Данило Коваленко, старший контролер КП «Днепровский электротранспорт».

Источник:  «Час Дій»

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Новости Днепра про Днепрянка съела фальшивые 500 грн, которыми собиралась заплатить штраф в трамваеУкраїнська Новости Днепра про Днепрянка съела фальшивые 500 грн, которыми собиралась заплатить штраф в трамваеРусский

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