Дніпропетровщина у лідерах за кількістю резонансних екологічних правопорушень

Моніторинг проводили з 8 по 14 вересня. Усього по Україні виявили 318 порушень екологічного законодавства. Загальна сума завданих екології збитків склала понад 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в офіційному телеграм-каналі.
Усім порушникам виписали штрафи на загальну суму 105 тисяч гривень.
Лідери за резонансними екологічними порушеннями – Дніпропетровщина, Запорізька та Тернопільська області. Зокрема, інспектори зафіксували недотримання природозахисного законодавства з боку Синельниківської виправної колонії №94. Установі пред’явили претензію на суму 657 тисяч грн за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного дозволу. Відповідні матеріали направлено до поліції.
Крім цього значні порушення зафіксували на одній із теплоелектроцентралі у Кам’янському. Збитки склали 3 млн 543 тисячі грн. На ТЕЦ задокументували наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Скаргу за порушення екологічного законодавства передали до поліції.
Читайте також:
Автор:
Між подружжям відбувся конфлікт та бійка, під час якої чоловік…
До скверу Усачова повернувся столик для пін-понгу.
В Україні знову почнуть перевіряти електролічильники. Для звичайних побутових споживачів…
У Дніпрі жінка загриміла до лікарні через бьюті процедуру.