Дніпропетровщина у лідерах за кількістю резонансних екологічних правопорушень

До антирейтингу також увійшла сусідня Запорізька область.

Моніторинг проводили з 8 по 14 вересня. Усього по Україні виявили 318 порушень екологічного законодавства. Загальна сума завданих екології збитків склала понад 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в офіційному телеграм-каналі.

Усім порушникам виписали штрафи на загальну суму 105 тисяч гривень.

Лідери за резонансними екологічними порушеннями – Дніпропетровщина, Запорізька та Тернопільська області. Зокрема, інспектори зафіксували недотримання природозахисного законодавства з боку Синельниківської виправної колонії №94. Установі пред’явили претензію на суму 657 тисяч грн за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного дозволу. Відповідні матеріали направлено до поліції.

Крім цього значні порушення зафіксували на одній із теплоелектроцентралі у Кам’янському. Збитки склали 3 млн 543 тисячі грн. На ТЕЦ задокументували наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Скаргу за порушення екологічного законодавства передали до поліції.

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