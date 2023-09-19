Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений

В антирейтинг также вошла соседняя Запорожская область.

Мониторинг проводился с 8 по 14 сентября. Всего по Украине было выявлено 318 нарушений экологического законодательства. Общая сумма нанесенного экологии ущерба составила более 6 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в официальном телеграм-канале.

Всем нарушителям выписали штрафы на общую сумму 105 тысяч гривен.

Лидеры за резонансными экологическими нарушениями – Днепропетровщина, Запорожская и Тернопольская области. В частности, инспекторы зафиксировали несоблюдение природозащитного законодательства со стороны Синельниковой исправительной колонии №94. Учреждению предъявили претензию на сумму 657 тысяч грн за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения. Соответствующие материалы направлены в полицию.

Кроме этого, значительные нарушения зафиксировали на одной из теплоэлектроцентрали в Каменском. Ущерб составил 3 млн 543 тысячи грн. В ТЭЦ задокументировали сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Жалобу за нарушение экологического законодательства передали в полицию.

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