Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений

Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений

Сегодня 20:08
просмотров

В антирейтинг также вошла соседняя Запорожская область.

Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений

Мониторинг проводился с 8 по 14 сентября. Всего по Украине было выявлено 318 нарушений экологического законодательства. Общая сумма нанесенного экологии ущерба составила более 6 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в официальном телеграм-канале.

Всем нарушителям выписали штрафы на общую сумму 105 тысяч гривен.

Лидеры за резонансными экологическими нарушениями – Днепропетровщина, Запорожская и Тернопольская области. В частности, инспекторы зафиксировали несоблюдение природозащитного законодательства со стороны Синельниковой исправительной колонии №94. Учреждению предъявили претензию на сумму 657 тысяч грн за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения. Соответствующие материалы направлены в полицию.

Кроме этого, значительные нарушения зафиксировали на одной из теплоэлектроцентрали в Каменском. Ущерб составил 3 млн 543 тысячи грн. В ТЭЦ задокументировали сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Жалобу за нарушение экологического законодательства передали в полицию.

Читайте також:

Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушенийУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушенийРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:59
В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)

Сегодня, 19 сентября, в Днепре горел автомобиль, который стоит более…

Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 16:26
Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло

Сделайте дома запасы воды!

В Павлограде 73-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе: его поймали в Донецкой области
Новости Днепра
Сегодня 14:27
В Павлограде 73-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе: его поймали в Донецкой области

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

По Кривому Рогу россияне ударили «Искандером»: Вилкул рассказал о последствиях
Новости Днепра
Сегодня 13:30
По Кривому Рогу россияне ударили «Искандером»: Вилкул рассказал о последствиях

Сегодня ночью в Кривом Роге прогремел взрыв.

Последние новости

В центре Днепра более шести лет провисел баннер запрещенного в Украине «Яндекса»
В центре Днепра более шести лет провисел баннер запрещенного в Украине «Яндекса»

Вражеский баннер притаился во дворике на улице Михаила Коцюбинского.

Сегодня 22:01
2
просмотров
До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара
До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара

Похоже, осень ушла в отпуск и что-то возвращаться не собирается.

Сегодня 21:22
5
просмотров
В Днепре могут принудительно демонтировать с десяток киосков
В Днепре могут принудительно демонтировать с десяток киосков

В Днепре могут принудительно снести восемь киосков.

Сегодня 20:46
2
просмотров
В Днепре во время ссоры мужчина убил свою жену
В Днепре во время ссоры мужчина убил свою жену

Между супругами произошел конфликт и драка, во время которой мужчина несколько раз ударил жену ножом в живот.

Сегодня 19:23
5
просмотров
Где в Днепре можно бесплатно поиграть в пин-понг
Где в Днепре можно бесплатно поиграть в пин-понг

В сквер Усачева вернулся столик для пин-понга.

Сегодня 18:40
3
просмотров
В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)
В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)

Сегодня, 19 сентября, в Днепре горел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен.

Сегодня 17:59
8
просмотров
Как в Днепре проверить счетчик электроэнергии: сколько это стоит и когда нужно проверять
Как в Днепре проверить счетчик электроэнергии: сколько это стоит и когда нужно проверять

В Украине снова начнут проверять электросчетчики. Для обычных, бытовых потребителей это будет бесплатно. Следить за состоянием счетчика будут поставщики электроэнергии. Юридические лица должны будут сами следить за состоянием прибора учета и проверять их в лицензированных организациях.

Сегодня 17:37
5
просмотров
На Днепропетровщине мужчину судили из-за того, что он отказался мобилизоваться
На Днепропетровщине мужчину судили из-за того, что он отказался мобилизоваться

В Кривом Роге мужчину судили за уклонение от мобилизации.

Сегодня 17:36
4
просмотров
Днепр доставил Силам обороны очередную партию техники и оснащения на сумму около 5 млн грн, — Филатов
Днепр доставил Силам обороны очередную партию техники и оснащения на сумму около 5 млн грн, — Филатов

Вместе - к Победе!

Сегодня 17:26
4
просмотров
В Днепре женщина сделала дома кератиновое выпрямление и загремела в больницу: что с ней
В Днепре женщина сделала дома кератиновое выпрямление и загремела в больницу: что с ней

В Днепре женщина загремела в больницу из-за бьюти процедуры.

Сегодня 16:44
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх