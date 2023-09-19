Стрілянина у Дніпрі: у суді розглядали апеляцію від прокурорів щодо запобіжного заходу патрульному

Сьогодні, 19 вересня, у Дніпровському апеляційному суді розглядали апеляційну скаргу від Дніпропетровської обласної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу патрульному Єгору Звонкову, який 29 серпня на проспекті Мазепи смертельно поранив чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Нагадаємо, 31 серпня у Кіровському районному суді патрульному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30 жовтня 2023 року. Прокурори тоді наполягали на 60 днях арешту без права внесення застави.
У результаті після кількох годин слухань колегія суддів залишила без змін попереднє рішення, тобто патрульний залишається під цілодобовим домашнім арештом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що одна із адвокаток, яка захищала патрульного у Дніпрі, вийшла із справи: у чому річ.
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