Селище у передмісті та кілька вулиць у Дніпрі залишилися без води: що сталося

Сьогодні, 19 вересня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання вул. Янтарна, 73.
Коли відновлять водопостачання, не зазначається.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 19 по 26 вересня запланували масштабне відключення газу: усі адреси.
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