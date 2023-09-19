Селище у передмісті та кілька вулиць у Дніпрі залишилися без води: що сталося

Зробіть вдома запаси води!

Сьогодні, 19 вересня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

просп. О. Поля, 1-17,

вул. Володимира Антоновича, 4-17,

просп. Л. Українки, 11-21,

вул. Енергетична, 3,

бульвару Слави, 19-25,

сел. Олександрівка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання вул. Янтарна, 73.

Коли відновлять водопостачання, не зазначається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 19 по 26 вересня запланували масштабне відключення газу: усі адреси.

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