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Селище у передмісті та кілька вулиць у Дніпрі залишилися без води: що сталося

Сьогодні 16:26
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Зробіть вдома запаси води!

Новости Днепра про Селище у передмісті та кілька вулиць у Дніпрі залишилися без води: що сталося

Сьогодні, 19 вересня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • просп. О. Поля, 1-17,
  • вул. Володимира Антоновича, 4-17,
  • просп. Л. Українки, 11-21,
  • вул. Енергетична, 3,
  • бульвару Слави, 19-25,
  • сел. Олександрівка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання вул. Янтарна, 73.

Коли відновлять водопостачання, не зазначається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 19 по 26 вересня запланували масштабне відключення газу: усі адреси.

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Новости Днепра про Селище у передмісті та кілька вулиць у Дніпрі залишилися без води: що сталосяУкраїнська

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