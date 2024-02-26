Дніпропетровщина у лідерах за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту

Криптовалюта досить популярна серед українських держслужбовців.

Нещодавно для публічного доступу знову відкрили декларації українських посадовців. Портал Опендатабот дослідив інформацію про статки чиновників. Зокрема, аналітики звернули увагу на кількість криптовалюти, яку вони зберігають у себе.

Як виявилося, найбільше посадовців, які мають на своїх рахунках збереження у криптовалюті станом на 2022 рік, працює на Дніпропетровщині та Одещині – по 72 декларації з кожної області.

Замикають трійку посадовці Харківської області – тут 64 держслужбовці мають збереження в крипті. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів, зазначають аналітики.

Загалом в Україні крипту найчастіше декларували держслужбовці Нацполіції, прокуратури, міських рад та обласних рад.

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