Дніпропетровщина у лідерах за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту - Днепр Инфо
Дніпропетровщина у лідерах за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту
просмотров
Сегодня 11:16

Криптовалюта досить популярна серед українських держслужбовців.

Новости Днепра про Дніпропетровщина у лідерах за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту

Нещодавно для публічного доступу знову відкрили декларації українських посадовців. Портал Опендатабот дослідив інформацію про статки чиновників. Зокрема, аналітики звернули увагу на кількість криптовалюти, яку вони зберігають у себе. 

Як виявилося, найбільше посадовців, які мають на своїх рахунках збереження у криптовалюті станом на 2022 рік, працює на Дніпропетровщині та Одещині – по 72 декларації з кожної області. 

Замикають трійку посадовці Харківської області – тут 64 держслужбовці мають збереження в крипті. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів, зазначають аналітики. 

Загалом в Україні крипту найчастіше декларували держслужбовці Нацполіції, прокуратури, міських рад та обласних рад.

Новости Днепра про Дніпропетровщина у лідерах за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщина у лідерах за кількістю посадовців, які декларують криптовалютуУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У Дніпрі на Яворницького на Алеї пошани невідомі порізали банер та державний прапор (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сегодня 10:55
У Дніпрі на Яворницького на Алеї пошани невідомі порізали банер та державний прапор (ВІДЕО)

Це вже не перший випадок вандалізму на цьому місці!

На початку березня запустять новий потяг з Дніпра до Харкова: графік та ціни
Новини Дніпра
Сегодня 10:24
На початку березня запустять новий потяг з Дніпра до Харкова: графік та ціни

На початку березня почне курсувати потяг з Дніпра до Харкова…

Спортсмен із Дніпра виборов “бронзу” на міжнародному турнірі з боксу
Новини Дніпра
Сегодня 10:00
Спортсмен із Дніпра виборов “бронзу” на міжнародному турнірі з боксу

Вітаємо!

Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: не буде 9 годин (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сегодня 07:55
Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: не буде 9 годин (АДРЕСИ)

Світла не буде приблизно з 8:00 до 17:00.