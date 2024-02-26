Нещодавно для публічного доступу знову відкрили декларації українських посадовців. Портал Опендатабот дослідив інформацію про статки чиновників. Зокрема, аналітики звернули увагу на кількість криптовалюти, яку вони зберігають у себе.
Як виявилося, найбільше посадовців, які мають на своїх рахунках збереження у криптовалюті станом на 2022 рік, працює на Дніпропетровщині та Одещині – по 72 декларації з кожної області.
Замикають трійку посадовці Харківської області – тут 64 держслужбовці мають збереження в крипті. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів, зазначають аналітики.
Загалом в Україні крипту найчастіше декларували держслужбовці Нацполіції, прокуратури, міських рад та обласних рад.
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