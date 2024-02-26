Днепропетровщина в лидерах по количеству чиновников, декларирующих криптовалюту

Криптовалюта достаточно популярна среди украинских госслужащих.

Недавно для публичного доступа снова открыли декларации украинских чиновников. Портал Опендатабот исследовал информацию о денежном состоянии чиновников. В частности, аналитики обратили внимание на количество криптовалюты, которую они хранят у себя.

Как оказалось, больше всего должностных лиц, имеющих на своих счетах сбережения в криптовалюте по состоянию на 2022 год, работает на Днепропетровщине и Одещине — по 72 декларации из каждой области.

Замыкают тройку чиновники Харьковской области — здесь 64 госслужащих имеют сбережения в крипте. В преддверии полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов, отмечают аналитики.

В целом, в Украине крипту чаще всего декларировали госслужащие Нацполиции, прокуратуры, городских советов и областных советов.

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