Днепропетровщина в лидерах по количеству чиновников, декларирующих криптовалюту

Недавно для публичного доступа снова открыли декларации украинских чиновников. Портал Опендатабот исследовал информацию о денежном состоянии чиновников. В частности, аналитики обратили внимание на количество криптовалюты, которую они хранят у себя.
Как оказалось, больше всего должностных лиц, имеющих на своих счетах сбережения в криптовалюте по состоянию на 2022 год, работает на Днепропетровщине и Одещине — по 72 декларации из каждой области.
Замыкают тройку чиновники Харьковской области — здесь 64 госслужащих имеют сбережения в крипте. В преддверии полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов, отмечают аналитики.
В целом, в Украине крипту чаще всего декларировали госслужащие Нацполиции, прокуратуры, городских советов и областных советов.
Читайте также:
Автор:
В Днепре сохранилось не так много старинных исторических зданий, которые…
Человек, которого собирались призвать на армию службу, отказался мобилизоваться.
Это уже не первый случай вандализма на этом месте!
В начале марта начнет курсировать поезд из Днепра в Харьков…
В Днепре сохранилось не так много старинных исторических зданий, которые практически не изменили своего фасада в процессе различных ремонтов и реконструкций. Одно из таких зданий находится на улице Княгини Ольги. Доходный дом был построен на месте сгоревшей мельницы почти 150…
Человек, которого собирались призвать на армию службу, отказался мобилизоваться.
Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.
Это уже не первый случай вандализма на этом месте!
В начале марта начнет курсировать поезд из Днепра в Харьков и обратно.
Поздравляем!
Прокуроры вместе с экспертами и следователями продолжают фиксировать последствия очередных военных преступлений российской армии.
Хорошего дня, друзья!
Громкий вечер в Днепре.
Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП на Победе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!